Real Madrid, Perez boccia il ritorno di Ronaldo: "Non avrebbe senso" (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha concesso una lunga intervista a Chiringuito Tv, affrontando il tema della Superlega ma spaziando anche su altri argomenti. Tra questi il calciomercato ed il possibile ritorno di Cristiano Ronaldo in Spagna, che il patron dei blancos ha smentito: "Gli voglio molto bene, ma adesso non avrebbe più senso. Cristiano non farà ritorno al Real". LE PAROLE DI Perez SULLA SUPERLEGA FLORENTINO Perez: "MONOPOLIO UEFA FINITO" Perez: "CEFERIN HA INSULTATO AGNELLI" SUPERLEGA, Perez APRE ALL'INGRESSO DI NAPOLI E ROMA SportFace.

