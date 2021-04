Real Madrid, fatta per Alaba: i dettagli del contratto (Di martedì 20 aprile 2021) David Alaba sarà un nuovo calciatore del Real Madrid: il difensore si libererà dal Bayern Monaco al termine della stagione David Alaba ha sciolto ogni dubbio sul suo futuro. Il difensore austriaco sarà un nuovo calciatore del Real Madrid a partire dal prossimo luglio. Come riportato da Sky Sport, Alaba lascerà il Bayern Monaco a parametro zero e firmerà un contratto con i blancos fino al 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Davidsarà un nuovo calciatore del: il difensore si libererà dal Bayern Monaco al termine della stagione Davidha sciolto ogni dubbio sul suo futuro. Il difensore austriaco sarà un nuovo calciatore dela partire dal prossimo luglio. Come riportato da Sky Sport,lascerà il Bayern Monaco a parametro zero e firmerà uncon i blancos fino al 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24.

