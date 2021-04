Ravenna scommette sulle crociere | bando ‘home port’ da 26 milioni di euro

(Di martedì 20 aprile 2021) RAVENNA – Ravenna alla conquista delle navi da crociera nell’alto Adriatico: la città romagnola scommette sulla ripresa del turismo e punta a far sbarcare ogni anno 300.000 passeggeri, oltre una sessantina di grandi imbarcazioni, magari strappandoli ad altri porti dell’Adriatico. È stato presentato oggi infatti il bando per la concessione del servizio di assistenza passeggeri e di stazione marittima del porto di Ravenna, ovvero il progetto che porterà alla realizzazione di un terminal per le navi da crociera a Porto Corsini e che interessa 180.000 metri quadri per un costo da 26 milioni di euro.

