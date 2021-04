Raro esempio di bambina saggia, che si prepara a fare il tifo davanti alla tv (Di martedì 20 aprile 2021) Laura Pausini, da enfant prodige a popstar internazionale guarda le foto Non solo fama, carriera, successo. Nella vita di Laura Pausini c’è anche, e soprattutto, la famiglia. La cantante romagnola non ha mai fatto mistero di voler mettere al di sopra di qualsiasi priorità il rapporto con il compagno Paolo Carta e il benessere della figlia della coppia, Paola. E proprio a lei, alla piccola di casa, la star della musica italiana rivolge il suo pensiero ora che sta per compiere uno dei viaggi più importanti della sua carriera artistica, quello che la porterà a Los Angeles per la notte degli Oscar del 25 ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 aprile 2021) Laura Pausini, da enfant prodige a popstar internazionale guarda le foto Non solo fama, carriera, successo. Nella vita di Laura Pausini c’è anche, e soprattutto, la famiglia. La cantante romagnola non ha mai fatto mistero di voler mettere al di sopra di qualsiasi priorità il rapporto con il compagno Paolo Carta e il benessere della figlia della coppia, Paola. E proprio a lei,piccola di casa, la star della musica italiana rivolge il suo pensiero ora che sta per compiere uno dei viaggi più importanti della sua carriera artistica, quello che la porterà a Los Angeles per la notte degli Oscar del 25 ...

Advertising

ilciccio67 : @claudia__ccld7 @luckide non ridevo per quello! ridevo per ok boomer! cioè, raro esempio di dialettica ... - samvise74 : @DavideCN12 @d_arco75 @FIGC @UEFAcom Anche la Roma li sta pagando (o li ha pagati), e 10 milioni, forse meno, all'a… - salvatoretrip16 : @francofontana43 @stanzaselvaggia Mi avete convinto Calenda è un incapace, per fortuna che a Roma governa Virginia… - IldiariodiJess : La domenica mattina è andata così. Un raro esempio di vittoria regalata! La verità è che faccio finta di fare la na… - marialauraloi : RT @aciapparoni: La magistratura è uno dei mali italiani. Tranne qualche raro giudice formatosi a Berlino. Per il resto, più che un esempio… -