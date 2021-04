Raoul Bova in ' Buongiorno | mamma!' | family drama tra lacrime | risate e un pizzico di mistero

Advertising

ridi_chetipassa : Lei : -Ma te, se mi trovassi a letto con Raoul Bova, che gli diresti?- Lui: -Eh bravo!... fai tanto il figo e poi...- - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ BUONGIORNO, MAMMA! “ * « MERCOLEDÌ 21 APRILE AL VIA LA NUOVA SERIE TV CON RAOUL BOVA, UN VIAGGIO COINV… - VoceSpettacolo : 'BUONGIORNO, MAMMA!' LA NUOVA SERIE TV CON RAOUL BOVA - Stefycr7 : RT @headandthoughts: Raoul Bova ed è subito #amici20 - Scar1391 : RT @art_it1: La vera opera d’arte è Raoul Bova! ???? #Amici20 #amici #amici2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul Bova

Corriere della Sera

Prende il via mercoledì 21 aprile, in prima serata su Canale 5, la nuovissima serie tv ' Buongiorno, mamma!'. Un family drama che vede protagonistanell'inedito ruolo del padre di famiglia, una famiglia normale con qualcosa... di speciale. Nel cast della serie, liberamente tratta da una storia vera, ci sono anche Maria Chiara Giannetta ...Mercoledì 21 aprile partirà su Canale 5 la fiction 'Buongiorno, mamma' che vedrà protagonista: scopriamo qualcosa in più su di lui Un talento e un fascino che lo precedono e che hanno conquistato il pubblico che lo ritiene senza dubbio uno degli attori più validi in circolazione. ...Al via mercoledì 21 aprile, in prima serata, la nuovissima serie tv “Buongiorno, mamma!” il family drama di Canale 5 che vede protagonista Raoul Bova. La serie, prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca ...Torna l’ appuntamento con Le Iene show, in onda anche questa sera su Italia Uno in prima serata. Nella puntata di oggi si tornerà a ...