Ranieri: «Superlega? Non è calcio. Ho pensato al Leicester, è quella l’essenza dello sport» (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato ai canali ufficiali del club prima del match contro il Crotone. Ha parlato anche della Superlega. «Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la prima cosa che mi è venuta alla memoria è stata l’impresa del Leicester. A prescindere che ci sia di mezzo anche io. Il bello del calcio è proprio questo: dove il più piccolo può competere con i grandi giganti del calcio mondiale. Questo è l’essenza dello sport. Quello che stanno cercando di fare credo sia proprio una cosa sbagliata. Forse proprio per coprire tutti i debiti che hanno? Non è giusto, non è calcio. Mi auguro soltanto una cosa: che FIFA e UEFA abbiano gli strumenti idonei per lottare contro questo grosso gigante e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico della Sampdoria, Claudio, ha parlato ai canali ufficiali del club prima del match contro il Crotone. Ha parlato anche della. «Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la prima cosa che mi è venuta alla memoria è stata l’impresa del. A prescindere che ci sia di mezzo anche io. Il bello delè proprio questo: dove il più piccolo può competere con i grandi giganti delmondiale. Questo è. Quello che stanno cercando di fare credo sia proprio una cosa sbagliata. Forse proprio per coprire tutti i debiti che hanno? Non è giusto, non è. Mi auguro soltanto una cosa: che FIFA e UEFA abbiano gli strumenti idonei per lottare contro questo grosso gigante e ...

Advertising

Gazzetta_it : #Ranieri contro la #Superlega: 'Il mio #Leicester incarnava il vero spirito di questo sport' - Damiano__89 : #Guardiola: '#SuperLega ? Non é più sport quando il successo é già garantito e non importa quanto perdi'. #DeZerbi:… - slowriot23 : RT @napolista: #Ranieri: «#Superlega? Non è calcio. Ho pensato al Leicester, è quella l’essenza dello sport» «Mi auguro soltanto che FIFA e… - cmdotcom : #Ranieri: '#Superlega? Ho pensato all'impresa del mio #Leicester. È questo il bello del calcio'… - napolista : #Ranieri: «#Superlega? Non è calcio. Ho pensato al Leicester, è quella l’essenza dello sport» «Mi auguro soltanto c… -