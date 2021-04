(Di martedì 20 aprile 2021) L’ultimo delirio sulla rete, all’indomani della pubblicazione del video con il quale Beppe Grilloil figlio accusato di essere uno stupratore, riguardachela vittima, Giulia Bongiorno. “Che, otto giorni dopo ladenuncia lo stupro e chi ladi…”. Sciacallaggio puro, in rete, anzi, vero e proprio delirio immaginare un complotto o una vendetta politica: basterebbe ricordare che all’epoca dei fattiera alleato, e al governo, con il M5S. Anzi, c’è chi vede un nesso tra quello stupro, accaduto nel luglio del 2019, e il “Papeete” diventi giorni dopo. Fantapolitica o fantastupro? In rete, tra chiGrillo, e ...

SalvatoreMerlo : Paola Taverna solidarizza con Grillo che ha il figlio rinviato a giudizio per stupro. E lo fa, dice, “da mamma”. A… - Adnkronos : Dopo il video di #Grillo, la reazione dei genitori della ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata dal fig… - mrosi87 : RT @jacopo_iacoboni: I genitori della ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata dal figlio di Grillo e altri tre giovani: 'Siamo… - cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: Ragazza stuprata, il complottismo dei grillini: “Che coincidenza, la difende l’avvocato di Salvini” - AlfredoCeci : RT @SalvatoreMerlo: Paola Taverna solidarizza con Grillo che ha il figlio rinviato a giudizio per stupro. E lo fa, dice, “da mamma”. Anche… -

Il rispetto che invocano è lo stesso che non hanno mai riconosciuto agli altri, noncuranti che dietro le persone ci sono storie personali, questase è statao no lo decideranno i ...I fatti li avete letti ovunque: il giovane Grillo, con altri tre amici, ha avuto rapporti sessuali con unache dice d'essere stata, mentre i quattro dicono che c'era il consenso (che ...Polemiche sulla ragazza stuprata dal figlio di Beppe Grillo, secondo le accuse. C'è chi vede un collegamento con Salvini ...“Caro Beppe Grillo, ti devi semplicemente vergognare”. Così Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, commenta le parole del garante del Movimento 5 Stelle che, in un video pubblicato ...