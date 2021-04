Raccontare l’innovazione, ecco il diario di bordo di Digeat 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Il grande fermento dei ‘digitalizzatori’, innescato dal Digeat 2021, continua a produrre conoscenza in pillole da prescrivere a chi aspira a vivere da protagonista il periodo di innovazione tecnologica e cambiamento organizzativo che il Paese sta attraversando. I promotori dell’imponente evento sul digitale (Anorc e Digital & Law Department), che nell’arco di un mese ha coinvolto 200 relatori ‘certificati’ in 150 eventi online, hanno unito gli articoli inediti di decine di esperti in un’unica Rivista di 50 pagine per “lasciare un’impronta scritta- spiega l’ideatore del Digeat, l’avvocato Andrea Lisi- che permetta di avere un quadro generale e sintetico degli argomenti trattati nel corso del Digeat 2021 e, quindi, acquisire una conoscenza diffusa sulle ultime novità in materia di digitalizzazione e protezione dei dati personali“. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Il grande fermento dei ‘digitalizzatori’, innescato dal Digeat 2021, continua a produrre conoscenza in pillole da prescrivere a chi aspira a vivere da protagonista il periodo di innovazione tecnologica e cambiamento organizzativo che il Paese sta attraversando. I promotori dell’imponente evento sul digitale (Anorc e Digital & Law Department), che nell’arco di un mese ha coinvolto 200 relatori ‘certificati’ in 150 eventi online, hanno unito gli articoli inediti di decine di esperti in un’unica Rivista di 50 pagine per “lasciare un’impronta scritta- spiega l’ideatore del Digeat, l’avvocato Andrea Lisi- che permetta di avere un quadro generale e sintetico degli argomenti trattati nel corso del Digeat 2021 e, quindi, acquisire una conoscenza diffusa sulle ultime novità in materia di digitalizzazione e protezione dei dati personali“.

Advertising

startzai : RT @datamagazine_it: Eni 'Platinum Sponsor' a @expo2020dubai per raccontare la propria strategia di #decarbonizzazione attraverso l'#innova… - Stefyts64 : RT @datamagazine_it: Eni 'Platinum Sponsor' a @expo2020dubai per raccontare la propria strategia di #decarbonizzazione attraverso l'#innova… - LombRacx : RT @datamagazine_it: Eni 'Platinum Sponsor' a @expo2020dubai per raccontare la propria strategia di #decarbonizzazione attraverso l'#innova… - MilenaLazzaroni : RT @datamagazine_it: Eni 'Platinum Sponsor' a @expo2020dubai per raccontare la propria strategia di #decarbonizzazione attraverso l'#innova… - fsoglian : RT @datamagazine_it: Eni 'Platinum Sponsor' a @expo2020dubai per raccontare la propria strategia di #decarbonizzazione attraverso l'#innova… -

Ultime Notizie dalla rete : Raccontare l’innovazione Innovazione della filiera del libro, PNRR cruciale per la ripresa: gli ambiti di azione urgenti Agenda Digitale