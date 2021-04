Quanto lavora il Copasir? Il bilancio 2018-20 fra 5G, banche e virus (Di martedì 20 aprile 2021) Tre relazioni e undici temi. È la sintesi dell’attività svolta dal Copasir tra la data di costituzione, il 18 luglio 2018, e il 31 dicembre 2020, sviluppatasi sotto le presidenze del dem Lorenzo Guerini (fino al 3 ottobre 2019, quando è diventato ministro della Difesa) e del leghista Raffaele Volpi. Un totale di 107 sedute plenarie e 84 di audizioni (di cui 26 dei vertici degli organismi di informazione per la sicurezza e 24 di esponenti del governo). La relazione, prevista dalla legge 124 del 2007, è stata trasmessa ai presidenti di Camera e Senato il 15 aprile scorso. Formiche.net ha avuto modo di visionarla alla vigilia dell’audizione di domani del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid-19. A lui, come al ministro della Salute Roberto Speranza in una successiva convocazione, i commissari di Palazzo San ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Tre relazioni e undici temi. È la sintesi dell’attività svolta daltra la data di costituzione, il 18 luglio, e il 31 dicembre 2020, sviluppatasi sotto le presidenze del dem Lorenzo Guerini (fino al 3 ottobre 2019, quando è diventato ministro della Difesa) e del leghista Raffaele Volpi. Un totale di 107 sedute plenarie e 84 di audizioni (di cui 26 dei vertici degli organismi di informazione per la sicurezza e 24 di esponenti del governo). La relazione, prevista dalla legge 124 del 2007, è stata trasmessa ai presidenti di Camera e Senato il 15 aprile scorso. Formiche.net ha avuto modo di visionarla alla vigilia dell’audizione di domani del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid-19. A lui, come al ministro della Salute Roberto Speranza in una successiva convocazione, i commissari di Palazzo San ...

