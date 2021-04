Quando riaprono sale giochi | scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio

(Di martedì 20 aprile 2021) “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne lein Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DI DRAGHI...

Secondo alcune Fonti di governo riferite al termine della cabina di regia tenutasi a Palazzo Chigi sul Covid - 19, il 26 aprile i teatri, i cinema e gli spettacoli potrebbero tornare ad essere ...Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di piscine e palestre. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori ..."Non potevo fare altrimenti ma sono realmente dispiaciuto di aver dovuto dar seguito a un dispositivo così restrittivo ordinato dal Governo centrale; assicuro che non appena la Valle d'Aosta tornerà a ...Per il virologo dell'università di Milano, nell’estate del 2023 “magari ci sarà ancora il Covid ma non sarà più protagonista” ...