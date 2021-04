Quando il nero conquista la tavola: linguine al nero di seppia, la ricetta (Di martedì 20 aprile 2021) Negli anni Ottanta era tra i piatti più richiesti. Poi sembrava scomparsa dai menù. Ma ecco che è la ricetta delle linguine al nero di seppia è tornata ad essere tra le più ricercate del web. Una ricetta povera, perché legata ai pescatori, che però diventa specialità da ristorante stellato. Ecco gli ingredienti per le linguine al nero di seppia 400 g di linguine 600 g di seppie 4 spicchi d’aglio vino bianco 200 g di concentrato di pomodoro olio d’oliva sale, pepe e origano. Pulite le seppie togliendo le vescichette con nero. In una terrina schiacciate le vesciche e diluite il nero con dell’acqua. Tagliate le ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 20 aprile 2021) Negli anni Ottanta era tra i piatti più richiesti. Poi sembrava scomparsa dai menù. Ma ecco che è ladellealdiè tornata ad essere tra le più ricercate del web. Unapovera, perché legata ai pescatori, che però diventa specialità da ristorante stellato. Ecco gli ingredienti per lealdi400 g di600 g di seppie 4 spicchi d’aglio vino bianco 200 g di concentrato di pomodoro olio d’oliva sale, pepe e origano. Pulite le seppie togliendo le vescichette con. In una terrina schiacciate le vesciche e diluite ilcon dell’acqua. Tagliate le ...

Advertising

EtPrimus : @CarlaLagorio @FeniceN5 @matt20807262 @matteosalvinimi Si sono immacolato anch’io. Partita IVA ho sempre pagato le… - SonSempreIoEh : un caro saluto a galli. quello secondo cui 'la gente del 27 del mese non evade' a parte che non è vero, evadono pur… - nextojortini : RT @artbymars: oggi sento la mancanza di lillo incazzato nero di essere stato accusato di aver rubato un microonde quando in realtà lui era… - Francesco_Ponch : @il_Sole_Nero @SergioSierra67 @massimozampini L'eurolega di basket è l'esempio perfetto. Milano (unica italiana) d… - federicinbici : Playlist per guarire. Per quando stai male o il tuo umore è nero, e vuoi cambiare le cose. Un rollercoaster di emoz… -