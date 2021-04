Puglia, zona rossa fino al 30 aprile Almeno (Di martedì 20 aprile 2021) Nell’immagine la situazione attuale riguardante la Puglia. Con la Valle d’Aosta la regione rimarrà così fino al 30 aprile (Almeno). Comunicazione ieri sera dal ministro della Salute alle autorità pugliesi. Occupazione dei posti letto di terapia intensiva attualmente al 49 per cento e circolazione del virus sono elementi di tale preoccupazione da indurre a questa decisione. L'articolo Puglia, zona rossa fino al 30 aprile <small class="subtitle">Almeno</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 20 aprile 2021) Nell’immagine la situazione attuale riguardante la. Con la Valle d’Aosta la regione rimarrà cosìal 30). Comunicazione ieri sera dal ministro della Salute alle autorità pugliesi. Occupazione dei posti letto di terapia intensiva attualmente al 49 per cento e circolazione del virus sono elementi di tale preoccupazione da indurre a questa decisione. L'articoloal 30 proviene da Noi Notizie..

