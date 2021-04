Puglia, ambulanti: il presidente della Regione scrive al ministro, valuti possibilità di riapertura il 26 aprile Lettera a Roberto Speranza sottoscritta da Michele Emiliano ed Alessandro Delli Noci (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente e l’assessore alle Attività produttive della Regione Puglia hanno scritto al ministro della Salute. Hanno chiesto che, in condizioni di sicurezza sia chiaro, le attività di commercio ambulante possano riaprire in Puglia da lunedì prossimo, 26 aprile. Tutte, anche quelle non alimentari o di generi di prima necessità che non si sono fermate. La materia, ai sensi del decreto legge, è di competenza statale. Michele Emiliano ed Alessandro Delli Noci hanno sottolineato a Roberto Speranza che le proteste degli operatori in crisi sono ormai continue, in Puglia. L'articolo Puglia, ... Leggi su noinotizie (Di martedì 20 aprile 2021) Ile l’assessore alle Attività produttivehanno scritto alSalute. Hanno chiesto che, in condizioni di sicurezza sia chiaro, le attività di commercio ambulante possano riaprire inda lunedì prossimo, 26. Tutte, anche quelle non alimentari o di generi di prima necessità che non si sono fermate. La materia, ai sensi del decreto legge, è di competenza statale.edhanno sottolineato ache le proteste degli operatori in crisi sono ormai continue, in. L'articolo, ...

