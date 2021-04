Psg | Al - Khelaifi | ' No alla Superlega | siamo con la Uefa'

Advertising

GoalItalia : PSG fuori dalla Superlega, Ceferin ringrazia Al-Khelaifi: 'Valori del calcio rispettati' ?? - infoitsport : Psg, Al-Khelaifi: “Siamo convinti che il calcio sia gioco per tutti” - AMinghetti : RT @MilanNewsit: Al Khelaifi sulla Superleague: 'Il PSG ha sempre sostenuto che il calcio sia un gioco per tutti' - okcalciomercato : PSG, Al-Khelaifi: “Continueremo a lavorare con la UEFA. Mbappé resta di sicuro” - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Al Khelaifi sulla Superleague: 'Il PSG ha sempre sostenuto che il calcio sia un gioco per tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Khelaifi

Sono le parole di Nasser Al -sulla nuova Superlega . Il suonon è tra i 12 club fondatori e il presidente ha dichiarato di essere contrario alla nuova competizione e che rimarrà al ...... Bayern Monaco enon cambiano idea. I due club hanno ribadito che non entreranno a far parte ... Sulla stessa linea il proprietario e presidente del Paris St - Germain, Al -: "Il Paris Saint ...PARIGI (Reuters) - Nasser al-Khelaifi, presidente qatariota del Paris St Germain -- squadra che non fa parte dei 12 club fondatori della Superlega -- ritiene che qualsiasi proposta che non abbia il so ...Non ci sono più dubbi: Bayern Monaco e PSG non parteciperanno alla neonata Superlega. Un rifiuto ufficializzato con parole quasi sprezzanti per la diversa scelta fatta dai 12 club fondatori: “Il calci ...