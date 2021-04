Pronte tre sfiducie | cosa rischia Speranza adesso

(Di martedì 20 aprile 2021) Depositate in Senato tre mozioni di sfiducia al ministro della Salute: "Ha provato a occultare scomodi report scientifici per interesse politico"

Si rafforza il fronte che spinge per le dimissioni di Roberto Speranza . In Senato sono state depositate benmozioni di sfiducia al ministro della Salute: la prima a firma di Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia ; la seconda del senatore Gianluigi Paragone, leader di Italexit; la terza del ......