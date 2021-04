Produzione dei vaccini nel Lazio: ecco quale azienda partirà per prima (Di martedì 20 aprile 2021) Sarà la Thermo Fiscer Scientific in Provincia di Frosinone a produrre il primo vaccino nel Lazio. L’intesa è stata raggiunta tra la multinazionale USA e Invintalia con l’obiettivo di produrre, tra gli altri, vaccini anche nello stabilimento situato a Ferentino. Si tratta di un investimento che rientra in un più ampio progetto di sviluppo di 130 milioni di euro grazie al Contratto di Sviluppo. Rilevante anche l’impatto sul settore occupazionale del territorio con oltre 200 unità lavorative incrementali nell’arco della durata del progetto, oltre ai benefici sull’indotto. Sono previsti inoltre interventi sullo stabilimento di Ferentino con l’ammodernamento dei reparti sterili esistenti, la creazione di un nuovo reparto specializzato nella Produzione di biofarmaci e la costruzione di un nuovo edificio destinato ai servizi di sviluppo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Sarà la Thermo Fiscer Scientific in Provincia di Frosinone a produrre il primo vaccino nel. L’intesa è stata raggiunta tra la multinazionale USA e Invintalia con l’obiettivo di produrre, tra gli altri,anche nello stabilimento situato a Ferentino. Si tratta di un investimento che rientra in un più ampio progetto di sviluppo di 130 milioni di euro grazie al Contratto di Sviluppo. Rilevante anche l’impatto sul settore occupazionale del territorio con oltre 200 unità lavorative incrementali nell’arco della durata del progetto, oltre ai benefici sull’indotto. Sono previsti inoltre interventi sullo stabilimento di Ferentino con l’ammodernamento dei reparti sterili esistenti, la creazione di un nuovo reparto specializzato nelladi biofarmaci e la costruzione di un nuovo edificio destinato ai servizi di sviluppo di ...

