Probabili formazioni Roma - Atalanta | aggiornamenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

ROMA - Nella Roma , Fonseca ripropone la formazione migliore per tentare di ridare un senso al campionato: ecco Dzeko davanti. Per l' Atalanta rientrerà Romero dalla squalifica e, verosimilmente, gli ...UDINESE - Per l' Udinese sarà Pereyr a a sotituire in regia lo squalificato De Paul ; rientra Arslan , davanti Llorente e Nestorovski . Ceppitelli scalpita per ritrovare una maglia da titolare, così ...Chi schierare al fantacalcio, alla trentunesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A Torna l’incubo dei fantallenatori: il turno infrasettimanale. Il martedì di Serie A, condiz ...La partita Juventus - Parma del 21 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaduesima giornata di Serie A ...