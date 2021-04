Principe Harry “si ferma a Londra. Ecco perché ha deciso di ritardare il rientro negli Usa” (Di martedì 20 aprile 2021) Il Principe Harry non è rientrato negli Stati Uniti subito dopo il funerale del nonno Filippo, sabato 17 aprile, ma ha deciso di restare a Londra ancora qualche giorno. A lanciare l’indiscrezione-bomba è il tabloid britannico Sun, che dà per certo il riavvicinamento tra i due fratelli, William e Harry: secondo quanto riferito da una fonte interna a Palazzo, i due avrebbero avuto un colloquio privato “di due ore” assieme al padre Carlo, proprio dopo le esequie del Duca di Edimburgo. Le telecamere dei cronisti appostati al castello di Windsor avevano immortalato William, Harry e Kate Middleton scambiarsi qualche parola già all’uscita dalla chiesa, cosa che viene letta come una conferma del clima di distensione in famiglia. “Se tutto va bene, potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Ilnon è rientratoStati Uniti subito dopo il funerale del nonno Filippo, sabato 17 aprile, ma hadi restare aancora qualche giorno. A lanciare l’indiscrezione-bomba è il tabloid britannico Sun, che dà per certo il riavvicinamento tra i due fratelli, William e: secondo quanto riferito da una fonte interna a Palazzo, i due avrebbero avuto un colloquio privato “di due ore” assieme al padre Carlo, proprio dopo le esequie del Duca di Edimburgo. Le telecamere dei cronisti appostati al castello di Windsor avevano immortalato William,e Kate Middleton scambiarsi qualche parola già all’uscita dalla chiesa, cosa che viene letta come una condel clima di distensione in famiglia. “Se tutto va bene, potrebbe ...

