Prima che il Galli canti, Bassetti lo rinnega tre volte. Altro scontro tra virologi: in Italia ormai pure la scienza è un’opinione (Di martedì 20 aprile 2021) Nuovo scontro tra virologi che si beccano come polli in favore delle telecamere. Aveva iniziato Massimo Galli, in rappresentanza di Milano Lombardia, con una intervista a il Fatto qualche giorno fa: “Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una”, portandosi così sull’ 1-0. Ieri la replica di Matteo Bassetti a L’Aria che tira (La 7) – da Genova – con un: “Forse a Galli sfugge un passaggio. Se i contagi non funzionano abbiamo il sistema dei colori, non è che dal 26 aprile viene spento il sistema dei colori. Fondamentalmente vale il concetto che se c’è un’area dove la situazione non va, scatta la zona rossa. Quindi non è cambiato niente rispetto a quello che abbiamo fatto per tutto l’inverno”. E siamo sull’1-1. Ma all’infettivologo genovese non basta il pareggio e così sfodera il siluro finale: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Nuovotrache si beccano come polli in favore delle telecamere. Aveva iniziato Massimo, in rappresentanza di Milano Lombardia, con una intervista a il Fatto qualche giorno fa: “Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una”, portandosi così sull’ 1-0. Ieri la replica di Matteoa L’Aria che tira (La 7) – da Genova – con un: “Forse asfugge un passaggio. Se i contagi non funzionano abbiamo il sistema dei colori, non è che dal 26 aprile viene spento il sistema dei colori. Fondamentalmente vale il concetto che se c’è un’area dove la situazione non va, scatta la zona rossa. Quindi non è cambiato niente rispetto a quello che abbiamo fatto per tutto l’inverno”. E siamo sull’1-1. Ma all’infettivologo genovese non basta il pareggio e così sfodera il siluro finale: ...

Advertising

reportrai3 : Rapporto Oms sull’Italia: Ranieri Guerra ha informato personalmente il ministro Roberto Speranza poche ore prima ch… - mengonimarco : Nel Riff mi avevi raccontato che stavi scrivendo una sceneggiatura e che da grande volevi fare il creator, uno che… - caritas_milano : La Pandemia sta decimando il ceto medio La casa è un bene essenziale che va tutelato consentendo la rinegoziazione… - fuckingavocadol : RT @thinkxboutlou: La prima foto mi fa morire ogni volta che la guardo HAHAHA I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards https:/… - Tinychip12 : Voi non avete idea di quanto ho pianto la prima volta che ho visto questa scena -