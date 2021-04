Preso il latitante Luciano Scibilia | è tra i pedofili più pericolosi al mondo

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 20 aprile 2021) . Il 74enne è stato fermato a Santo Domingo. Violentava minorenni fingendosi uno psicoterapeuta in grado di curare qualsiasi malattia. I vicini, alla vista della polizia, hanno tentato di proteggere ilben noto a Samanà, località a 200 km a nord dalla capitale. Oggi il rientro in Italia dove sarà trasferito subito in carcere. Era l’unicoitaliano inserito nella lista Europol dei 19 “predatori sessuali” più ricercati a livello internazionale. L’uomo violentava minorenni fingendosi uno psicoterapeuta in grado di curare qualsiasi malattia. Ma, 74enne, è stato fermato venerdì 16 aprile a Santo Domingo mentre cercava di ritornare in Italia. Immediatamente sono scattate le manette. Il pedofilo, che deve rispondere dell’accusa di violenza sessuale su minori, era ...