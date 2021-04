Preso il latitante Luciano Scibilia: da Roma a Santo Domingo, era tra i 19 pedofili più ricercati al mondo (Di martedì 20 aprile 2021) Ad accorgersi che il superlatitante stava a Santo Domingo e postava su Facebook le foto del passaggio dei delfini, è stata una delle sue vittime. Luciano Scibilia , 74 anni, Romano residente al ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) Ad accorgersi che il superstava ae postava su Facebook le foto del passaggio dei delfini, è stata una delle sue vittime., 74 anni,no residente al ...

