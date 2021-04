Presidenza Abi Marche | Ermanno Traini Carifermo presidente per il prossimo biennio

Advertising

ANCONA - Ermanno Traini, direttore generale della Cassa di Risparmio di Fermo, ultimo istituto di credito marchigiano è il nuovo presidente della commissione regionaleMarche per il prossimo biennio. Prende il posto di Roberto Gabrielli, ex direttore della macroarea Marche - Abruzzo di Ubi confluita la scorsa estate in Intesa SanPaolo (ora Gabrielli è direttore ...... indispensabili per tenere in vita le attività commerciali, durante l'audizione dell', presso la ... il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento didel partito ...ANCONA - Ermanno Traini, direttore generale della Cassa di Risparmio di Fermo, ultimo istituto di credito marchigiano è il nuovo presidente della commissione regionale Abi Marche per ...Tra le eccellenze esponenti del mondo dell’economia, impresa, arte, sport e solidarietà. Romana Liuzzo: «Adesso la speranza è un rischio da correre. E vogliamo ringraziare medici e scienziati» ...