“Premio Anna Francesca Trevisan” | studentessa dei Salesiani vince il primo premio nella sezione Giovani

La famiglia di Anna Francesca Trevisan, con il Patrocinio delle ACLI di Bergamo, della Fondazione Angelo Custode, del Centro Salesiano don Bosco di Treviglio, dell'Associazione Genitori AGE Castello, dell'Ufficio della Pastorale Scolastica della Diocesi di Bergamo e con il Patrocinio del Comune di Castel Rozzone, della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia, ha promosso la prima edizione del Concorso Letterario "premio Anna Francesca Trevisan". L'iniziativa era destinata a studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado e si poneva come finalità quella di stimolare nei Giovani autori il desiderio di partecipare da protagonisti alla vita comunitaria, per vivere una vita dal "peso specifico"

