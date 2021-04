Premier League, Chelsea-Brighton: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 20 aprile 2021) Nei giorni del caos Super League, il Chelsea si rituffa nella Premier League. In programma per oggi c’è infatti Chelsea–Brighton, recupero della 32a giornata del campionato inglese. La squadra di Tuchel, tra i 12 club che hanno aderito alla Super League, va a caccia di punti importanti nella sfida casalinga contro il Brighton in programma questa sera alle 21. Per i Blues, attualmente quinti in classifica a un punto dal West Ham anche se con una partita in meno, si tratta di una sfida fondamentale. Una vittoria permetterebbe infatti di balzare al terzo posto in classifica scavalcando anche il Leicester, che come i Blues ha una partita in meno. La sfida, a guardare la classifica, sembra per i padroni di casa abbastanza abbordabile. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Nei giorni del caos Super, ilsi rituffa nella. In programma per oggi c’è infatti, recupero della 32a giornata del campionato inglese. La squadra di Tuchel, tra i 12 club che hanno aderito alla Super, va a caccia di punti importanti nella sfida casalinga contro ilin programma questa sera alle 21. Per i Blues, attualmente quinti in classifica a un punto dal West Ham anche se con una partita in meno, si tratta di una sfida fondamentale. Una vittoria permetterebbe infatti di balzare al terzo posto in classifica scavalcando anche il Leicester, che come i Blues ha una partita in meno. La sfida, a guardare la classifica, sembra per i padroni di casa abbastanza abbordabile. Il ...

