Premier League all'attacco: "Ci opporremo in ogni modo alla Super Lega"

La massima serie inglese dopo una riunione d'emergenza ha emesso un comunicato contro la Super Lega Sono ore frenetiche in Europa sul fronte Super Lega. I massimi campionati inglesi, spagnoli e italiani sono stati colti alla sprovvista da un vero è proprio terremoto. La Uefa e la Fifa hanno subito chiarito pesanti ripercussioni per chi aderirà al nuovo progetto calcistico. Pochi minuti fa anche la Premier League ha comunicato che è pronta a tutto per opporsi alla SuperLega. alla riunione non hanno partecipato le 6 squadre che figurano tra le fondatrici della nuova Lega, ma i club hanno espresso profonda amarezza per quello che sta accadendo dichiarando di essere uniti contro la ...

