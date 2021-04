Possibile un nesso tra il vaccino Johnson & Johnson e le trombosi cerebrali rare Ma l’Ema autorizza comunque la somministrazione del siero anti-Covid

Advertising

lorepregliasco : EMA dice che c’è un possibile nesso tra il vaccino Johnson&Johnson e rarissime trombosi, ma che il rapporto tra ben… - micheled2869 : RT @lorepregliasco: EMA dice che c’è un possibile nesso tra il vaccino Johnson&Johnson e rarissime trombosi, ma che il rapporto tra benefic… - MariaCostaBonec : RT @JackSegantini: Il verdetto EMA su J&J è praticamente identico a quello emesso su AstraZeneca: sì possibile nesso causale con rare tromb… - WalterCini : @VeroDeRomanis Dr.ssa stavolta la domanda gliela faccio io Perché una donna giovane sana e con attività sessuale co… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Ema: possibile un nesso tra il vaccino Johnson & Johnson e le trombosi cerebrali rare. Ma l'Agenzia Europea del Farmaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Possibile nesso

Il Sole 24 ORE

132/2012, abbia riguardato ildi causalità tra la trasfusione con sangue infetto o la ...affetto da virus contratto a seguito di emotrasfusione In caso di patologia ingravescente dal...... sono i numeri che ci indicano la direzione da seguire per salvaguardare quanto piùla ... Cosa si aspetta? Mi aspetto che venga stabilito che non c'è uncausale tra vaccino e eventi ...Nesso tra il vaccino Covid Johnson&Johnson e trombosi cerebrale ma l'Ema dà il via libera alla somministrazione del siero ...Tra il vaccino Johnson & Johnson e le trombosi del seno cerebrale è possibile che ci sia un nesso causale. Questa è la sentenza dell’Ema, l’Agenzia Europea del Farmaco. Che riconosce “possibili” ...