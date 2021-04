Porsche 911 GT3 - In pista con la nuova generazione - VIDEO (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un pilota professionista può ritenersi soddisfatto della sua vettura soltanto quando riesce a trovare il bilanciamento perfetto, quello gli che consente di spingere al limite per l'intera gara senza un eccessivo dispendio di energie fisiche e mentali. Si tratta di quell'equilibrio, a volte difficile da raggiungere, dove asse anteriore e posteriore lavorano come fossero un elemento unico. Dove sottosterzo e sovrasterzo sono presenti, ma in dose minima e mirata. E soprattutto, dove questo bilancio resta tale anche dopo un intero stint con gli stessi pneumatici, con l'auto che risponde più o meno allo stesso modo di quand'era su gomma nuova. Segno che il setup, insomma, era davvero azzeccato. Questo concetto basilare del motorsport, se traslato sulla produzione di serie trova rarissime applicazioni. Di sportive che in pista performano meravigliosamente ce ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un pilota professionista può ritenersi soddisfatto della sua vettura soltanto quando riesce a trovare il bilanciamento perfetto, quello gli che consente di spingere al limite per l'intera gara senza un eccessivo dispendio di energie fisiche e mentali. Si tratta di quell'equilibrio, a volte difficile da raggiungere, dove asse anteriore e posteriore lavorano come fossero un elemento unico. Dove sottosterzo e sovrasterzo sono presenti, ma in dose minima e mirata. E soprattutto, dove questo bilancio resta tale anche dopo un intero stint con gli stessi pneumatici, con l'auto che risponde più o meno allo stesso modo di quand'era su gomma. Segno che il setup, insomma, era davvero azzeccato. Questo concetto basilare del motorsport, se traslato sulla produzione di serie trova rarissime applicazioni. Di sportive che inperformano meravigliosamente ce ...

