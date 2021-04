Pomezia: Il centro di medicina legale resta in città. Ecco la soluzione condivisa (Di martedì 20 aprile 2021) Il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà d’intesa con i vertici dell’Istituto ha confermato che il centro di medicina legale resterà a Pomezia. Leggi anche: Choc a Roma: 20enne aggredito e rapinato nel Parco delle Valli, è in codice giallo Le parole del sindaco “Una volta appresa la notizia della paventata chiusura del centro di medicina legale di Pomezia – spiega il Primo Cittadino – ci siamo tempestivamente attivati e contattato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico sottolineando l’importanza che riveste la struttura sul territorio cittadino, ben oltre i confini del comune di Pomezia. Il presidente Tridico, che ringrazio per la disponibilità e la comprensione, ha verificato la situazione e trovato in breve tempo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Il sindaco di, Adriano Zuccalà d’intesa con i vertici dell’Istituto ha confermato che ildiresterà a. Leggi anche: Choc a Roma: 20enne aggredito e rapinato nel Parco delle Valli, è in codice giallo Le parole del sindaco “Una volta appresa la notizia della paventata chiusura deldidi– spiega il Primo Cittadino – ci siamo tempestivamente attivati e contattato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico sottolineando l’importanza che riveste la struttura sul territorio cittadino, ben oltre i confini del comune di. Il presidente Tridico, che ringrazio per la disponibilità e la comprensione, ha verificato la situazione e trovato in breve tempo ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia: Il centro di medicina legale resta in città. Ecco la soluzione condivisa - EcoLitoraleTv : Pomezia - Inps: il centro di medicina legale rimane in città. La conferma arriva dal Sindaco - CorriereCitta : Pomezia, centro medico legale dell’INPS a rischio chiusura: la questione arriva in Regione - tranellio : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia, inaugurato il nuovo centro cottura della scuola dell'Infanzia comunale Sant'Andrea Uberto Il nuovo centro co… - CorriereCitta : Pomezia: inaugurato il nuovo centro cottura dell’asilo comunale Sant’Andrea Uberto -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia centro Pomezia, centro medico legale dell'INPS a rischio chiusura: la questione arriva in Regione Centro Medico Legale dell'INPS a rischio chiusura a Pomezia , la questione arriva in Regione. " La paventata chiusura dell'ufficio di medicina legale dell'Inps di Pomezia è da evitare a tutti i costi .

Insieme al complice evaso dai domiciliari cede droga a un 14enne Nella mattinata di ieri, infatti, nel corso di uno dei quotidiani servizi di pattuglia finalizzati alla prevenzione dei reati nel centro abitato di Pomezia, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile, ...

POMEZIA: NO CHIUSURA CENTRO MEDICINA LEGALE INPS L'agone Inps Pomezia, la medicina legale è salva. Interviene il presidente Tridico La medicina legale dell'Inps resta a Pomezia. A darne notizia è il sindaco, Adriano Zuccalà, che spiega di essere entrato direttamente in contatto con il presidente dell'Istituto di Previdenza, Pasqua ...

POMEZIA: NO CHIUSURA CENTRO MEDICINA LEGALE INPS “La paventata chiusura dell’ufficio di medicina legale dell’Inps di Pomezia è da evitare a tutti i costi. Ci stiamo muovendo in tutte le sedi per fare in modo che tutto questo non accada”. Lo dichiara ...

Medico Legale dell'INPS a rischio chiusura a, la questione arriva in Regione. " La paventata chiusura dell'ufficio di medicina legale dell'Inps diè da evitare a tutti i costi .Nella mattinata di ieri, infatti, nel corso di uno dei quotidiani servizi di pattuglia finalizzati alla prevenzione dei reati nelabitato di, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile, ...La medicina legale dell'Inps resta a Pomezia. A darne notizia è il sindaco, Adriano Zuccalà, che spiega di essere entrato direttamente in contatto con il presidente dell'Istituto di Previdenza, Pasqua ...“La paventata chiusura dell’ufficio di medicina legale dell’Inps di Pomezia è da evitare a tutti i costi. Ci stiamo muovendo in tutte le sedi per fare in modo che tutto questo non accada”. Lo dichiara ...