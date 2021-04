Poke House, chiuso round da 20 milioni. Punta all’apertura di 200 nuovi ristoranti (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Poke House, azienda fondata a Milano nel 2018 specializzata in Poke, ha chiuso un round da 20 milioni di euro guidato da Eulero Capital, con il sostegno di FG2 Capital e il reinvestimento di Milano Investment Partners SGR (MIP). Meno di un anno fa la startup del food, lanciata da Matteo Pichi (ex country manager di Glovo per l’Italia) e Vittoria Zanetti, aveva chiuso un aumento di capitale da 5 milioni di euro guidato da MIP e oggi ha una valutazione di 100 milioni di euro. Poke House gestisce oggi, direttamente o tramite fanchise, 30 negozi tra Italia, Portogallo e Spagna, un team di più di 400 persone e si aspetta un fatturato 2021 da oltre 40 milioni di euro. La ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) –, azienda fondata a Milano nel 2018 specializzata in, haunda 20di euro guidato da Eulero Capital, con il sostegno di FG2 Capital e il reinvestimento di Milano Investment Partners SGR (MIP). Meno di un anno fa la startup del food, lanciata da Matteo Pichi (ex country manager di Glovo per l’Italia) e Vittoria Zanetti, avevaun aumento di capitale da 5di euro guidato da MIP e oggi ha una valutazione di 100di euro.gestisce oggi, direttamente o tramite fanchise, 30 negozi tra Italia, Portogallo e Spagna, un team di più di 400 persone e si aspetta un fatturato 2021 da oltre 40di euro. La ...

