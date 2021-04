Pisa Palazzo Pretorio | progetto esecutivo per rifacimento facciata e copertura

(Di martedì 20 aprile 2021) È stato approvato dalla Giunta ildefinitivo per i lavori di intervento delle facciate e delladi, sede di rappresentanza e di uffici comunali, sul Lungarno Galileo Galilei. I lavori sono valutati per un importo complessivo di 750mila euro; a questo punto gli uffici sono al lavoro per la redazione dele la successiva gara di affidamento dei lavori. Ilè affidato all’architetto Marco Pasqualetti. Ilrientra nell’elenco dei lavori pubblici del 2021. «Era una ferita nello scenario di bellezza che offrono i Lungarni – commenta l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa -. Uno dei palazzi con più carattere simbolico agli occhi dei cittadini versa, da ...

Il Sindaco diMichele Conti ha portato la propria solidarietà ai lavoratori di Toscana Aeroporti Handling impegnati stamani in un flashmob sottoGambacorti, sede del Comune di. "Credo ci debba essere attenzione massima alla vicenda che vi vede coinvolti " ha detto Conti rivolgendosi ai lavoratori " ne ho parlato la settimana ...Perché " si temono - per le scelte urbanistiche diVecchio " gravi conseguenze nel cuore ...professore emerito presso l'Istituto di Scienze Umane e Sociali aggregato alla Normale di, ...Il Sindaco di Pisa Michele Conti ha portato la propria solidarietà ai lavoratori di Toscana Aeroporti Handling impegnati in un flashmob sotto Palazzo ...Un viaggio per ripercorrere il Grand Tour della cultura attraverso i luoghi più suggestivi e affascinanti del nord e centro Italia.