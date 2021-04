Pirlo sulla riconferma | «Passa da Champions e Coppa Italia» – VIDEO

(Di martedì 20 aprile 2021) Andreaha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Parma: le parole sul suo futuro Andreaha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Parma. Queste le parole del tecnico bianconero sul suo futuropanchina della Juventus. FUTURO PERSONALE – «Penso solo a finire bene la stagione. Il mio obiettivo è portare la Juve tra le prime quattro e vincere la. A fine stagione, in base ai risultati, la società stabilirà se ho fatto bene o male. Io sono concentrato nel fare il meglio possibile le ultime 7 partite che rimangono per cercare di essere ancora qua l’anno prossimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

