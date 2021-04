Pirlo: «Stamattina Agnelli ci ha parlato della Superlega. Ci ha dato grande fiducia» (Di martedì 20 aprile 2021) L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Parma. “La squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando dalla gara di domenica perché abbiamo speso tanto. Fortunatamente abbiamo ancora un po’ di tempo per recuperare energie. Ho in testa rotazioni ma non ne cambierò molti”. Ci sono state tante situazioni dall’esterno: può distrarvi? “No noi siamo proiettati sulla partita con il Parma che è importantissima. Sappiamo che non attraversano un bellissimo momento ma dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi”. Siete distratti dalla Super League? “Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, il presente è la qualificazione alla Champions League. Stamattina è venuto anche il presidente per parlarci di questo progetto futuro ma noi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) L’allenatoreJuventus, Andrea, hain conferenza stampa alla vigiliagara di campionato contro il Parma. “La squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando dalla gara di domenica perché abbiamo speso tanto. Fortunatamente abbiamo ancora un po’ di tempo per recuperare energie. Ho in testa rotazioni ma non ne cambierò molti”. Ci sono state tante situazioni dall’esterno: può distrarvi? “No noi siamo proiettati sulla partita con il Parma che è importantissima. Sappiamo che non attraversano un bellissimo momento ma dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi”. Siete distratti dalla Super League? “Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, il presente è la qualificazione alla Champions League.è venuto anche il presidente per parlarci di questo progetto futuro ma noi ...

Advertising

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Pensiamo a quello che dobbiamo fare, ora dobbiamo pensare alla qualificazione alla prossima Ch… - Fprime86 : RT @forumJuventus: Pirlo pre #JuveParma: 'Partita di domani importantissima per il nostro obbiettivo. Giocano Buffon, Ronaldo e Dybala. Agn… - chicco288 : RT @forumJuventus: Pirlo pre #JuveParma: 'Partita di domani importantissima per il nostro obbiettivo. Giocano Buffon, Ronaldo e Dybala. Agn… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveParma: 'Partita di domani importantissima per il nostro obbiettivo. Giocano Buffon, Ronaldo e Dybala… - napolista : #Pirlo: «Stamattina #Agnelli ci ha parlato della #Superlega. Ci ha dato grande fiducia» In conferenza stampa: «I ca… -