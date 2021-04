Pioli | «Superlega? Il Milan mi ha chiesto di concentrarmi sull’obiettivo di campionato»

(Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico del, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Gli è stata fatta anche una domanda sulla. Ilè tra i club partecipanti. Cosa ne pensa della Super League? “Ascolto i consigli del mio club che mi hadi focalizzarmi sul lavorodi, poi sul futuro valuteremo cosa succederà, ma non è il momento”. Per quanto riguarda la partita di domani,ha parlato della condizione dei suoi: “Abbiamo dei problemi, Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo, hanno avuto tutti difficoltà ad allenarsi. Bennacer e Calhanoglu sono due traumi contusivi alle caviglie e non si sono allenati, mentre Ibra e Theo sono affaticamenti muscolari”. Ilè ...

...stampa risponde alle domande dei giornalisti Giornata di vigilia per il Milan di Stefano. I ... Dobbiamo essere pronti'- 'Io ascolto i consigli del club che mi ha chiesto di pensare al ...... tramite la diffusione di un comunicato ufficiale è stata dichiarata la fondazione della. proprio nel 2015 la squadra diè volata all'ex San Paolo per conquistare il quarto posto. La ...Rischia di essere in emergenza il Milan contro il Sassuolo. Ibrahimovic e Bennacer non sono al meglio. Così come Theo Hernandez e Calhanoglu. Al posto dello svedese si scalda Rafael ...Il tecnico del Milan non si è addentrato sulla questione Superlega: "Il club mi ha chiesto di pensare solo al lavoro e al nostro obiettivo".