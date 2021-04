Pil, Bankitalia: “Sopra 4% in 2021 è possibile se ok piano vaccini” (Di martedì 20 aprile 2021) Pil Italia, “il quadro macroeconomico tendenziale presentato nel Def, che prevede una crescita del 4,1 per cento nell’anno in corso e del 4,3 nel 2022, è nel complesso coerente con le prospettive che ho delineato”. Così Eugenio Gaiotti, capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. “Le stime per quest’anno e per il prossimo si collocano all’interno del ventaglio delle valutazioni degli osservatori censiti da Consensus Economics e dei principali previsori. Gli organismi internazionali prefigurano quest’anno una crescita per l’economia italiana superiore al 4 per cento. L’aggiornamento delle proiezioni della Banca d’Italia pubblicate in gennaio sulla base delle informazioni più recenti indica che questo risultato è possibile: se il piano di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Pil Italia, “il quadro macroeconomico tendenziale presentato nel Def, che prevede una crescita del 4,1 per cento nell’anno in corso e del 4,3 nel 2022, è nel complesso coerente con le prospettive che ho delineato”. Così Eugenio Gaiotti, capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. “Le stime per quest’anno e per il prossimo si collocano all’interno del ventaglio delle valutazioni degli osservatori censiti da Consensus Economics e dei principali previsori. Gli organismi internazionali prefigurano quest’anno una crescita per l’economia italiana superiore al 4 per cento. L’aggiornamento delle proiezioni della Banca d’Italia pubblicate in gennaio sulla base delle informazioni più recenti indica che questo risultato è: se ildi ...

