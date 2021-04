Piano di ripresa, Landini dopo l’incontro con Draghi: “Va esteso il blocco dei licenziamenti”. Cisl e Uil: “Coinvolgere le parti sociali” (Di martedì 20 aprile 2021) “Noi abbiamo detto in modo chiaro che l’obiettivo del Piano deve essere quello di creare lavoro. Abbiamo ribadito al governo che è necessario tutelare il lavoro, intervenendo sul blocco dei licenziamenti“. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, durante un punto stampa al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Abbiamo chiesto di essere coinvolti sulla discussione dei progetti, visto che vogliamo sapere ricadute economiche e sociali. Vogliamo anche essere coinvolti nella governance”, sono state le parole di Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, a cui hanno fatto eco quelle di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil: “Draghi ci ha dato disponibilità per un altro incontro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “Noi abbiamo detto in modo chiaro che l’obiettivo deldeve essere quello di creare lavoro. Abbiamo ribadito al governo che è necessario tutelare il lavoro, intervenendo suldei“. Così Maurizio, segretario generale della Cgil, durante un punto stampa al termine delcon il presidente del Consiglio, Mario. “Abbiamo chiesto di essere coinvolti sulla discussione dei progetti, visto che vogliamo sapere ricadute economiche e. Vogliamo anche essere coinvolti nella governance”, sono state le parole di Luigi Sbarra, segretario generale, a cui hanno fatto eco quelle di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil: “ci ha dato disponibilità per un altro incontro ...

Advertising

fattoquotidiano : IL RECOVERY IN BIANCO DI DRAGHI Di ufficiale, a due settimane dalla consegna del Piano nazionale di ripresa e resi… - CalabriaTw : Gli scienziati affermano che il contagio all'aria aperta sia molto basso. Quindi, perchè continuare con le chiusure… - ilfattovideo : Piano di ripresa, Landini dopo l’incontro con Draghi: “Va esteso il blocco dei licenziamenti”. Cisl e Uil: “Coinvol… - ilatwitta : RT @fattoquotidiano: Piano di ripresa, De Petris (Leu): “Poco tempo per la parlamentarizzazione del testo, sarà una corsa” - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Piano di ripresa, De Petris (Leu): “Poco tempo per la parlamentarizzazione del testo, sarà una corsa” -