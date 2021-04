Petagna, Burlon e Sfera investono su Napoli. Lo stilista: «Come Maradona, feeling con la città» (Di martedì 20 aprile 2021) Andrea Petagna (calciatore), Sfera Ebbasta (rapper) e per concludere il terzetto Marcelo Burlon (stilista): questi i tre imprenditori proprietari del marchio Healthy Color, la catena di healthy fast... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 aprile 2021) Andrea(calciatore),Ebbasta (rapper) e per concludere il terzetto Marcelo): questi i tre imprenditori proprietari del marchio Healthy Color, la catena di healthy fast...

Advertising

Patty_Scermino : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - cn1926it : #Petagna vola come imprenditore - _starl3ss : Commento molto molto molto molto molto molto tecnico: posso vedere anche per solo trenta secondi Petagna in campo c… - LuigiLiccardo6 : RT @MarcoDiMaro: Pare che Petagna voglia aprire 2 sedi della sua catena di ristoranti (che ha con Sfera Ebbasta e Burlon) a Napoli. -