PES, Super League e le squadre senza licenza: il Leeds sbeffeggia il Liverpool usando il gioco di Konami (Di martedì 20 aprile 2021) Domenica scorsa alcune tra le squadre più popolari del calcio hanno annunciato di voler creare una nuova organizzazione chiamata Super League, composta dai 12 club più ricchi del mondo che intende riunire 15 squadre permanenti e 5 squadre che si dovranno qualificare per un totale di 30 team che giocheranno al fianco dei tradizionali campionati nazionali. Sia i fan che gli atleti sono scesi in campo per protestare contro questa scelta. Tra questi il Leeds che, a modo suo, ha sfruttato il titolo calcistico PES per prendere in giro la sua avversaria, il Liverpool che ha aderito appunto alla Super League. PES è famoso per la mancanza di licenze rispetto a FIFA, pertanto nel gioco vengono usati nomi di fantasia.

