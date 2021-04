Persona sui binari, bloccata la linea rossa della metropolitana (Di martedì 20 aprile 2021) Milano - Sospesa la linea rossa della metropolitana a Milano. "M1 circolazione momentaneamente sospesa. Stiamo soccorrendo una Persona sui binari", si legge sul sito di Atm. L'intera tratta è ferma, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 aprile 2021) Milano - Sospesa laa Milano. "M1 circolazione momentaneamente sospesa. Stiamo soccorrendo unasui", si legge sul sito di Atm. L'intera tratta è ferma, ...

Advertising

Stupormundi66 : @EnricoLetta Lei dovrebbe vergognarsi di aver solo lontanamente pensato di allearsi con una persona spregevole come… - ottovanz : RT @enzobianchi7: La qualità e la credibilità di una persona non vanno misurate su ciò che uno sa dire o predicare o scrivere, ma sui suoi… - miiannoio : @exbellamaria Parpiglia spiegherà l’influenza di Tommaso negli ascolti e questa c’è a prescindere ed è evidente anc… - ctognoni69 : RT @enzobianchi7: La qualità e la credibilità di una persona non vanno misurate su ciò che uno sa dire o predicare o scrivere, ma sui suoi… - kalo_buscemi : #Milano. Tentativo di #suicidio, persona soccorsa sui #binari. Non so ancora quali siano le motivazioni, ma bisogna… -