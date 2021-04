Percoto Canta | aperte le iscrizioni al 34° concorso canoro nazionale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo la special edition, la serata di gala andata in scena lo scorso ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, torna nella sua veste originale il, la cui 34° edizione viene presentata oggi, fra novità, nuove collaborazioni e tanta voglia di ripartire da dove si era rimasti, ovvero dall’obiettivo di promuovere e valorizzare le migliori voci del panorama. Dopo un anno di stop ritorna quindi il, diviso nelle categorie Junior, Senior eutori, con la possibilità per tutti gli aspirantinti di iscriversi già da oggi. Tutte le info e il regolamento su www..it e sui profili Facebook e Instagram o scrivendo ...

