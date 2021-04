Perché la sfuriata di Beppe Grillo è imperdonabile

Leggi su formiche

(Di martedì 20 aprile 2021) Cosa ci aspetteremmo dai genitori dei “figli di…” quando sbagliano (se sbagliano)? Di sicuro ci aspetteremmo dai genitori illustri dei figli che sbagliano (se sbagliano), di accettare le regole che valgono per tutti i cittadini normali e le famiglie normali. Cioè che siano soggetti alla legge, che credano alla forza della giustizia, che confidino nel diritto costituzionale garantito alla difesa e che soprattutto non abusino del proprio ruolo pubblico e della propria popolarità. Perciò non possiamo condividere e giustificare la clamorosa esternazione di, intervenuto via social per difendere il figlio Ciro accusato dello stupro, insieme con tre amici, ai danni di una coetanea diciannovenne. Teatro della presunta violenza, un’abitazione di proprietà del comico, in Costa Smeralda. Questa volta il popolare comico, fondatore e leader dei ...