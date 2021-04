Perché i giornali si interessano solo ora di Ciro Grillo? (Di martedì 20 aprile 2021) Ormai i deliri di Beppe Grillo sono ordinaria amministrazione e l’ultimo che ci siamo dovuti sorbire è il video-arringa in cui difende il figlio Ciro accusato di stupro per una vicenda in Sardegna del 2019. Per il garante del Movimento Cinque Stelle il ragazzo e i suoi amici quella sera si stavano solo divertendo e la ragazza il giorno dopo era a fare kitesurf, oltre ad averci messo otto giorni per denunciare. Quanto basta dal suo punto di vista per dimostrare che si è trattata di una montatura mediatica dal sapore politico e che è arrivato il momento di assolvere tutti. (foto: LaPresse – Guglielmo Mangiapane)Che un padre voglia tutelare il figlio può essere comprensibile, ma le esternazioni rabbiose e pubbliche di Grillo, la criminalizzazione della vittima e la totale ignoranza su come funzioni temporalmente il ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) Ormai i deliri di Beppesono ordinaria amministrazione e l’ultimo che ci siamo dovuti sorbire è il video-arringa in cui difende il figlioaccusato di stupro per una vicenda in Sardegna del 2019. Per il garante del Movimento Cinque Stelle il ragazzo e i suoi amici quella sera si stavanodivertendo e la ragazza il giorno dopo era a fare kitesurf, oltre ad averci messo otto giorni per denunciare. Quanto basta dal suo punto di vista per dimostrare che si è trattata di una montatura mediatica dal sapore politico e che è arrivato il momento di assolvere tutti. (foto: LaPresse – Guglielmo Mangiapane)Che un padre voglia tutelare il figlio può essere comprensibile, ma le esternazioni rabbiose e pubbliche di, la criminalizzazione della vittima e la totale ignoranza su come funzioni temporalmente il ...

Advertising

RobertoBurioni : PS: il motivo per cui sentite cento scienziati (me incluso) dire cento cose diverse in Tv e sui giornali è perché q… - SirDistruggere : Oggi altri giornali parlano della ragazza cacciata di casa e minacciata dai genitori solo perché lesbica e allora s… - TonyVascor107 : RT @pbecchi: Ma possibile che nessuno si renda conto del perché proprio ora, a quasi due anni di distanza, il figlio di Grillo appaia su tu… - macheoooh38 : RT @BausciaCafe: Qualcuno si è chiesto -e sa spiegare- perché giornali e media italiani sono tutti graniticamente allineati in una posizion… - ildrzaius : RT @DiReddito: La strategia è questa. Il 26 riapriamo. Poi mandiamo le telecamere a filmarvi mentre vi assembrate, perché lo sappiamo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché giornali SuperLega, tutte le complicazioni di un progetto che sembra irreversibile Leggiamo sui giornali e on line che al momento, tra le dodici squadre che hanno dato vita a questa ... Il club francese avrebbe preso le distanze da questo progetto perché, secondo quanto riporta The ...

Nadal e Djokovic uniti dal fattore campo, divisi dall'ambizione ... quando sollevava trofei ritagliati dai giornali e attaccati sul cartone immaginandosi campione di Wimbledon. Continua a farlo adesso che ha in bacheca 18 Slam e 36 Masters 1000. "Non capisco perché ...

Bonolis: "Ecco perché avrei mandato al diavolo Erdogan" ilGiornale.it Leggiamo suie on line che al momento, tra le dodici squadre che hanno dato vita a questa ... Il club francese avrebbe preso le distanze da questo progetto, secondo quanto riporta The ...... quando sollevava trofei ritagliati daie attaccati sul cartone immaginandosi campione di Wimbledon. Continua a farlo adesso che ha in bacheca 18 Slam e 36 Masters 1000. "Non capisco...