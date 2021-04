Perché i giornali si interessano solo ora di Ciro Grillo?

Leggi su cityroma

(Di martedì 20 aprile 2021) Non è vero, come sostiene Beppe, che suo figlio è trattato dai media “come uno stupratore seriale”. Anzi, l’informazione è stata fin troppo decorosa su un caso di presunto stupro che coinvolge indirettamente uno dei personaggi che hanno segnato la politica (e anche il registro linguistico della politica) degli ultimi anni Ormai i deliri di Beppesono ordinaria amministrazione e l’ultimo che ci siamo dovuti sorbire è il video-arringa in cui difende il figlioaccusato di stupro per una vicenda in Sardegna del 2019. Per il garante del Movimento Cinque Stelle il ragazzo e i suoi amici quella sera si stavanodivertendo e la ragazza il giorno dopo era a fare kitesurf, oltre ad averci messo otto giorni per denunciare. Quanto basta dal suo punto di vista per dimostrare che si è trattata di una montatura mediatica dal sapore ...