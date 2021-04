Perché «Anna» è la serie più coraggiosa mai prodotta in Italia, tra morte e poesia (Di martedì 20 aprile 2021) Qualora vi foste fermati ai titoli dei giornali, è molto probabile che vi siate fatti un’idea di Anna molto diversa da quello che effettivamente è, quindi chiariamolo subito: Anna, la nuova serie Sky Original disponibile per intero dal 23 aprile su Sky e Now, non è la storia di un virus. Sì, c’è un’epidemia, la Rossa, che ha colpito gli adulti e che risiede in maniera silenziosa nei bambini fino a quando il loro corpo non cresce e iniziano a manifestare i primi sfoghi cutanei sulla faccia e sulla schiena ma, come ha spiegato Niccolò Ammaniti, che ha scritto il romanzo per Einaudi nel 2015 e ha iniziato a dirigere la serie nel 2019, prima dell’emergenza Covid, il virus era l’unico stratagemma per poter giustificare in maniera plausibile un mondo governato dai bambini e dagli adolescenti, un mondo dove non ci sono regole e tutto è affidato all’istinto primordiale, alla spinta che porta i protagonisti a fare qualsiasi cosa pur di sopravvivere. La maggior parte di loro, specie i più piccoli, non conosce l’etica o la moralità, ma solo la supremazia legata alla legge del più forte, al carattere dominante che schiaccia gli altri e porta i capetti a prendere in mano la situazione sfidando l’evidenza, dipingendosi la faccia di bianco e convincendosi che, così facendo, nessuno si accorgerà che la Rossa ha iniziato a colpire anche loro. https://www.youtube.com/watch?v=fKn3FVhvtX4 Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) Qualora vi foste fermati ai titoli dei giornali, è molto probabile che vi siate fatti un’idea di Anna molto diversa da quello che effettivamente è, quindi chiariamolo subito: Anna, la nuova serie Sky Original disponibile per intero dal 23 aprile su Sky e Now, non è la storia di un virus. Sì, c’è un’epidemia, la Rossa, che ha colpito gli adulti e che risiede in maniera silenziosa nei bambini fino a quando il loro corpo non cresce e iniziano a manifestare i primi sfoghi cutanei sulla faccia e sulla schiena ma, come ha spiegato Niccolò Ammaniti, che ha scritto il romanzo per Einaudi nel 2015 e ha iniziato a dirigere la serie nel 2019, prima dell’emergenza Covid, il virus era l’unico stratagemma per poter giustificare in maniera plausibile un mondo governato dai bambini e dagli adolescenti, un mondo dove non ci sono regole e tutto è affidato all’istinto primordiale, alla spinta che porta i protagonisti a fare qualsiasi cosa pur di sopravvivere. La maggior parte di loro, specie i più piccoli, non conosce l’etica o la moralità, ma solo la supremazia legata alla legge del più forte, al carattere dominante che schiaccia gli altri e porta i capetti a prendere in mano la situazione sfidando l’evidenza, dipingendosi la faccia di bianco e convincendosi che, così facendo, nessuno si accorgerà che la Rossa ha iniziato a colpire anche loro. https://www.youtube.com/watch?v=fKn3FVhvtX4

MalarkMorn : @annatrieste Anni ed anni a fregare, lamentarsi, piangere e desiderare l’esclusione degli avversari per vincere qua… - rxsvpvinx : mi mancano 4 episodi per finire la 4º e poi inizio la 5º, li vedrò domani perché mi sta salendo il sonno e devo ess… - casino90210 : RT @MarekNapoli: @chilhavistorai3 Quella donna non ha risposto agli appelli perché è complice del rapimento di Denise, è chiaro che si trat… - Anna__polly : Elettra basita dalla frecciata di Ciufoli perché giustamente lei non dice mai una fava Era Tommy.. Come al solito..… - anna_volante : @ferrarailgrasso Perché non mi stupisco? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Anna Ambulanti, protesta in piazza Signoria: 'tornare subito al lavoro' 'Oggi - continua Anna Lapini, presidente di Confcommercio Toscana - siamo in piazza perchè le imprese vogliono lavorare anche in zona rossa, dato che sono normate da protocolli e lavorano all'aria ...

Parco urbano del Tione, lavori al via E le persone non mancheranno perché l'area è collegata all'anello ciclopedonale di cinque ... Il progetto del parco è stato redatto dall'architetto comunale Antonio Benedetti, mentre Anna Serpelloni, ...

Non c’è posto per tutti: perché i giovani con problemi psichici rimangono senza cure La Repubblica 'Oggi - continuaLapini, presidente di Confcommercio Toscana - siamo in piazza perchè le imprese vogliono lavorare anche in zona rossa, dato che sono normate da protocolli e lavorano all'aria ...E le persone non mancherannol'area è collegata all'anello ciclopedonale di cinque ... Il progetto del parco è stato redatto dall'architetto comunale Antonio Benedetti, mentreSerpelloni, ...