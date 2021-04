Per quindici anni prende lo stipendio. Ma al lavoro non è andato neanche un giorno (Di martedì 20 aprile 2021) Salvatore Scumace è stato stanato dalla procura di Catanzaro e dalla Guardia di Finanza. Era un addetto alla prevenzione incendi dell'ospedale della città. Per mettere a tacere la sua responsabile usava le minacce Leggi su repubblica (Di martedì 20 aprile 2021) Salvatore Scumace è stato stanato dalla procura di Catanzaro e dalla Guardia di Finanza. Era un addetto alla prevenzione incendi dell'ospedale della città. Per mettere a tacere la sua responsabile usava le minacce

