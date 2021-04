Per prenotare il vaccino basta chiamare i carabinieri: assistenza anche a domicilio per anziani e fragili (Di martedì 20 aprile 2021) Prenotazione vaccini fascia 60 - 69 anni, da mezzanotte sarà attiva la piattaforma 19 aprile 2021 I carabinieri scendono in campo per aiutare nella prenotazione online dei vaccini. È l'iniziativa ... Leggi su chietitoday (Di martedì 20 aprile 2021) Prenotazione vaccini fascia 60 - 69 anni, da mezzanotte sarà attiva la piattaforma 19 aprile 2021 Iscendono in campo per aiutare nella prenotazione online dei vaccini. È l'iniziativa ...

Advertising

sesipuodire : non ho il coraggio di chiamare per prenotare il primo tatuaggio, ogni giorno mi sorprendo della mia stupidità - rattadifogna : ieri sono stata ore al telefono con mia nonna cercando di convincerla. mi ha detto che avrebbe chiamato per prenota… - infoitinterno : Per prenotare il vaccino basta chiamare i carabinieri: assistenza anche a domicilio per anziani e fragili - AlbertiCosimo : A tutti coloro che nella prenotazione inseriranno il codice “Cosimo Alberti” sarà effettuato uno sconto di 100 euro… - ProvinciaTrento : RT @ApssTn: ????Dalle 23 di domani conviventi e #caregiver di persone con grave disabilità o estremamente vulnerabili possono prenotare il #V… -