Per il dopo Merkel la spunta Laschet, tregua nell'Union (Di martedì 20 aprile 2021) dopo settimane di scontro frontale tra i due aspiranti-cancellieri i democristiani tedeschi hanno sciolto il nodo sulla candidatura per le elezioni federali del 26 settembre. Lo Spitzenkandidat di Cdu e Csu sarà Armin Laschet, premier del Nordreno-Vestfalia e attuale segretario del partito cristiano-democratico. Ieri la conferma del comitato esecutivo Cdu che lo ha nominato dopo la conta delle schede finita con 31 voti a favore di Laschet e solo 9 per lo sfidante Markus Söder, governatore della Baviera e leader … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

