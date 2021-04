Per gli spostamenti tra regioni dal 26 aprile in zona rossa e arancione basterà l’autocertificazione (e i governatori chiedono il coprifuoco alle 23) (Di martedì 20 aprile 2021) Per viaggiare tra le regioni che non sono gialle basterà l’autocertificazione di aver fatto il vaccino oppure il tampone. I governatori: spostare l’orario di rientro alle 23 Leggi su corriere (Di martedì 20 aprile 2021) Per viaggiare tra leche non sono gidi aver fatto il vaccino oppure il tampone. I: spostare l’orario di rientro23

Advertising

BentivogliMarco : Si diventa popolari come forcaioli e manettari, poi un giorno si finisce dall'altra parte, a quel punto la legge… - StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - TeresaBellanova : La gogna mediatica è una pratica vergognosa. Ed è abominevole la facilità con cui si giudica la vita delle persone… - SandraCeradini : RT @Elisabe79109250: @LidaSezOlbia gli avete dato un nome, lo avete accolto e aiutato. ora conosciamo Angelo ed è per sempre nei nostri cuo… - franca_fm : RT @borghi_claudio: Se scopro una festicciola di ragazzi vado a fare gli auguri al festeggiato. Ma piantiamola di rompere i coglioni ai ra… -