"Penalizzati i locali senza tavoli all’aperto"

(Di martedì 20 aprile 2021) di Paolo Girotti Pronti alle aperture previste per il 26 aprile, sempre che la zona gialla diventi realtà? Non del tutto, perché a preoccupare sono prima di tutto le disparità che anche a Legnano si ...

Advertising

PierantoniFabio : @Grazian13797081 @SkyTG24 LOCALI PENALIZZATI POSSONO LAVORARE IN SICUREZZA,C’ERANO DEI PROTOCOLLI CHE I TITOLARI HA… - PierantoniFabio : @andreasso1951 faccio notare che nonostante quelle attività siano chiuse da mesi il VIRUS HA COLPITO,RICOLPITO,QUIN… -

Ultime Notizie dalla rete : Penalizzati locali

Il Giorno

di Paolo Girotti Pronti alle aperture previste per il 26 aprile, sempre che la zona gialla diventi realtà? Non del tutto, perché a preoccupare sono prima di tutto le disparità che anche a Legnano si ......con le nuove norme " con cui si dà la precedenza alle attività all'aperto " ad essere... chiedendo di poter riaprire dal 25 aprile a pranzo e a cena sia dentro che fuori i. Ma la ...Legnano, il vertice di categoria Ferrè: si verrà a creare un’importante discriminazione ai danni di chi lo spazio esterno non ce l’ha ...Gli esercenti della Foce scettici sulle misure relative agli spazi esterni: «Chi ha grandi sale interne potrebbe accogliere i clienti in sicurezza» ...