Paura sulla Roma-Lido | tira fuori il coltello e minaccia un passeggero | caos sul treno

Ha estratto un coltello a serramanico e ha seminato il panico su uno dei convogli della metropolitana Roma-Lido. Tutto è partito da una futile lite tra passeggeri, al culmine della quale un uomo per minacciare l'antagonista ha tirato fuori l'arma, ha scatenato il panico fra gli altri viaggiatori e ha causato l'arresto del mezzo all'altezza della stazione di Acilia. Un viaggio di certo movimentato. Armato di coltello semina il panico sulla Roma-Lido Sul posto, allertati dal personale di servizio, sono intervenuti i Carabinieri che hanno bloccato l'esagitato. L'uomo, una volta resosi conto del proprio gesto, aveva tentato invano di allontanarsi. Lui, un 48enne Romano con precedenti, è stato denunciato

