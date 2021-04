Pattinaggio artistico a rotelle, Italian Roller Games 2021: il calendario delle gare (Di martedì 20 aprile 2021) Da ambizioso piano a realtà. Prende sempre più forma il progetto degli Italian Roller Games 2021, il maxi evento organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici che comprenderà i Campionati Italiani di tutte le discipline affiliate in unico luogo, la riviera romagnola, dal 4 giugno al 4 luglio 2021. Una vera e propria invasione delle rotelle che, seguendo il protocollo di sicurezza anti Covid-19, faranno capolino a Riccione, luogo centrale dell’evento, ma anche Forlì, San Marino, Cesenatico, Rimini, Cesena e Mezzano. Le gare di Pattinaggio artistico a rotelle cominceranno il 7 giugno dalla Serenissima Repubblica; il microstato ospiterà infatti fino al 15 il ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Da ambizioso piano a realtà. Prende sempre più forma il progetto degli, il maxi evento organizzato dalla Federazionea Sport Rotellistici che comprenderà i Campionatii di tutte le discipline affiliate in unico luogo, la riviera romagnola, dal 4 giugno al 4 luglio. Una vera e propria invasioneche, seguendo il protocollo di sicurezza anti Covid-19, faranno capolino a Riccione, luogo centrale dell’evento, ma anche Forlì, San Marino, Cesenatico, Rimini, Cesena e Mezzano. Ledicominceranno il 7 giugno dalla Serenissima Repubblica; il microstato ospiterà infatti fino al 15 il ...

